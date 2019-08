Corriere della Sera: "Supercoppa al Liverpool"

"Supercoppa al Liverpool". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla gara di ieri sera. Quello che resterà, molto più delle parole e delle dichiarazioni d’intenti che hanno preceduto questo Liverpool-Chelsea 7-6 di Supercoppa Europea che segna un confine fra il calcio che era e quello che sarà, è che dopo cinque minuti ci siamo dimenticati che l’arbitro era una donna. Da lì è diventata un arbitro e basta. E di livello altissimo, come andava dicendo da tempo chi la conosce davvero come il nostro Roberto Rosetti, oggi stimatissimo numero uno dei fischietti Uefa. È successo quando Christensen, terzino del Chelsea, ha toccato con la mano una girata in area di Mané. Il braccio era un po’ largo, ma la distanza molto ravvicinata. Episodio tremendo, di quelli da non dormirci la notte: qualunque cosa tu decida, a qualcuno non andrà bene.