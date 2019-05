Corriere della Sera: "SuperLega, svelato il piano UEFA-ECA"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"SuperLega, svelato il piano UEFA-ECA. Così cancellerà i tornei nazionali" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive. Il quotidiano riporta oggi alcune immagini mostrate proprio dall'UEFA nell'incontro con le Leghe europee. Foto che sono la prova di come saranno strutturate le coppe europee a partire dal 2024, quale sarà il sistema di retrocessioni e promozioni nelle tre coppe strutturate sul modello della Nations League UEFA, già in vigore per le Nazionali.