Corriere della Sera: "Svolta in Serie A: via libera ai fondi"

Titolo in prima pagina sulla Serie A per il Corriere della Sera, che in taglio alto scrive: "Svolta in Serie A: via libera ai fondi". La Lega di A si proietta nel futuro, con una decisione all’insegna della compattezza e rompendo gli schemi di una gestione votata alla conflittualità. Con una delibera approvata all’unanimità, i presidenti hanno dato il via libera alla creazione di una media company contemplando l’ingresso dei fondi di private equity come soci di minoranza nella newco creata per la commercializzazione dei diritti tv. L’obiettivo è studiare nelle prossime due settimane i termini delle due proposte sul tavolo: da un lato quella della cordata formata da Cvc con Advent e Fsi che garantiscono 1 miliardo e 625 milioni per la quota del 10%, dall’altro l’offerta di Bain con Neuberger Berman pronti a investire per la stessa percentuale 1 miliardo e 350.