Corriere della Sera: "Tanti gol e troppa VAR: alla fine sorride il Parma"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva del Corriere della Sera, trova spazio il posticipo di ieri sera tra Parma e Torino, vinto dai crociati per 3 a 2. "Tanti gol e troppa VAR: alla fine sorride il Parma", titola il quotidiano. Al Tardini succede di tutto, il Parma vince in extremis 3-2, spreca un rigore, sfrutta dopo un’ora la superiorità numerica e piega la resistenza di un Toro che ha molto da recriminare sulla gestione della partita e sulla conduzione arbitrale. A rendere ancora più imprevedibile la serata ci sono le decisioni e le indecisioni dell’arbitro La Penna, una passione per il rosso e il giallo, intesi come cartellini estratti.