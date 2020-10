Corriere della Sera: "Tensione strisciante tra Lotito e Inzaghi ma la Lazio cerca la svolta"

vedi letture

"Tensione strisciante tra Lotito e Inzaghi ma la Lazio cerca la svolta", si legge stamane sul Corriere della Sera. La Lazio cerca la svolta contro il Borussia Dortmund di Haaland, ma il momento non è dei più indicati per vivere questo match come una festa. Le difficoltà della squadra sono enormi: appena 4 punti in campionato, 8 gol subiti nelle ultime 3 gare e tanta tensione tra il tecnico Simone Inzaghi ed il presidente Claudio Lotito. "Conta solo questa partita", si sente ripetere dalle parti di Formello, ma la tensione cresce.