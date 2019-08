Corriere della Sera titola: "Intrighi e veleni, è guerra per Lukaku"

© foto di Dimitri Conti

Il Corriere della Sera non dedica spazio al calcio in prima pagina, ma all'interno delle pagine sportive si parla tanto di mercato. Con una questione su tutte: la bagarre per Romelu Lukaku. "Intrighi e veleni, è guerra per Lukaku", è il titolo d'apertura del noto quotidiano, secondo cui l'affare avrebbe le ore contate, con Juventus e Inter che le stanno provando tutte e l'ipotesi Napoli spuntata nelle ultime ore. L'affare dell'estate - si legge - ha le ore contate: ballano 60-80 milioni e Dybala, pedina di scambio bianconera per il Manchester United.