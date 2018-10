Corriere della Sera titola: "Juve dl futuro". Agnelli trattiene Paratici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juve del futuro". Titola così il Corriere della Sera nella propria sezione sportiva, in merito al cambio dirigenziale che attende la Vecchia Signora. Rottamati i due amministratori delegati - Mazzia, 62 anni e Marotta 61, che per coerenza anagrafica non dovrebbero essere rimpiazzati nel ruolo da Maurizio Arrivabene, altro 61enne - il presidente Andrea Agnelli ha spiegato che il modello di gestione rimane sostanzialmente inalterato, in continuità assoluta con il recente passato. Le deleghe le darà il Consiglio del 25 ottobre. Quel che cambierà è la leadership nei vari settori: Giorgio Ricci sarà il Cfo, Fabio Paratici si occuperà dell’area sport (e Agnelli smentisce con forza che il d.s. sia in uscita a fine stagione), Marco Re dell’area servizi.