Corriere della Sera titola: "Toro in fuga con Lukic, poi il solito CR7"

Juventus-Torino finisce 1-1 grazie alla rete praticamente a cinque minuti dalla fine del solito Cristiano Ronaldo. Un punto a testa, che non fa felici soprattutto i granata, che avevano sperato tantissimo nella vittoria. Il Corriere della Sera in prima pagina dà spazio anche all'anticipo di Serie A: "Il Toro va in fuga con Lukic, poi un gol del solito Ronaldo. Pari nel derby della Mole".