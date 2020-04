Corriere della Sera, Tonali: "Io il nuovo Pirlo? Solo per i capelli"

Intervista al Corriere della Sera per Sandro Tonali, gioiello del Brescia. "Io il nuovo Pirlo? Solo per i capelli" le parole del centrocampista classe 2000, paragonato spesso e volentieri all'ex centrocampista di Brescia, Milan e Juve. "Un’amichevole con l’Atalanta ogni anno per non dimenticare. Sogno una porta in cui fare gol" le parole del giovane calciatore.