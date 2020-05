Corriere della Sera: "Torna il calcio: Serie A in campo il 20 giugno"

vedi letture

"Torna il calcio: Serie A in campo il 20 giugno". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina del Corriere della Sera sul ritorno del campionato: "Il calcio riparte. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che la Serie A tornerà in campo il 20 giugno. Ma le partite di Coppa Italia saranno disputate una settimana prima, il 13 giugno. Con la finale il 17. «Se la curva dei contagi muterà e il campionato sarà costretto a fermarsi di nuovo — ha spiegato Spadafora — la Figc ha assicurato l’esistenza di un piano B, i playoff, e di un piano C, la cristallizzazione della classifica»".