Corriere della Sera: "Toro, arriva Longo. Un ragazzo del Filadelfia"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera titola nella sua sezione sportiva sul cambio in panchina che verrà effettuato oggi dal Torino: "Via Mazzarri, arriva Longo. Un ragazzo del Filadelfia". Una scelta d’amore. Moreno Longo desiderava, sognava da anni di poter allenare il Toro. Non ha esitato un attimo nella notte fra domenica e lunedì, quando Urbano Cairo lo ha chiamato per verificarne la disponibilità. Ha detto sì al telefono. E l’ha ribadito qualche ora più tardi incontrando lo stesso presidente. Ha detto sì anche a un ruolo da traghettatore, a un incarico sino a giugno. Convinto di poter conquistare sul campo il suo futuro sulla panchina del Torino.