"Tra Roma e Ranieri è un pareggio triste". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera sui giallorossi. In estrema sintesi: la Roma è una squadra triste. Triste la classifica, con i giallorossi superati anche dal Cagliari. Triste il gioco, con sempre meno occasioni create e meno gol segnati: la Samp, peggior difesa del campionato, 16 gol subiti, ieri non ha corso rischi. Tristissima la situazione degli infortunati: a Marassi si sono aggiunti Cristante (muscolare, al primo affondo, in pratica è andato in campo già pronto per la barella) e Kalinic (forte trauma tra polpaccio e ginocchio sinistro, rischia un lungo stop).