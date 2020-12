Corriere della Sera: "Trattativa lenta tra A e i fondi. Niente laboratorio unico per i tamponi"

vedi letture

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente al suo interno: "Trattativa lenta tra Lega di A e i fondi. Niente laboratorio unico per i tamponi". Agnelli sta trattando, per conto della Lega, con i fondi Cvc-Advent-Fsi, ma alcuni aspetti commerciali, fiscali e di competenze della governance restano da verificare. Venerdì i presidenti dovranno approvare il bando per i diritti domestici, che verrà pubblicato nei primi giorni della prossima settimana. I club hanno, per il momento, desistito dal proposito di affidarsi a un laboratorio unico per il controllo dei tamponi soprattutto per motivi di costi.