"Tutti i dubbi della Juventus per quel sarrismo a metà". Titola così a pagina 39 il Corriere della Sera analizzando la sconfitta della Juventus contro la Lazio: "A parte pochi casi (Parma, Spal, Milan, Torino), la Juventus si è sempre fatta raggiungere dopo un vantaggio o ha dovuto rimontare un gol subito: tutto questo con 6 gol in meno realizzati e 7 in più subiti, costati 7 punti di differenza rispetto al 2018. La variabile — rimonta subita e prima sconfitta — si è verificata contro la Lazio in modo vistoso, più nel risultato che nella prestazione, come ha sottolineato Maurizio Sarri, che ha attribuito la sconfitta al grande classico degli "episodi che ci hanno girato contro" sia tecnici, che arbitrali".