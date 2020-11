Corriere della Sera: "Una bella Italia batte la Polonia e va in testa al girone"

Il Corriere della Sera, stamani in edicola, titola in prima pagina sulla nazionale: "Una bella Italia batte la Polonia e va in testa al girone". Superati gli avversari, rigore di Jorginho e gol di Berardi. Squadra solida e organizzata, Barella in serata di grazie. Arbitro in confusione, si è sentita la mancanza della Var. Azzurri in testa al girone e a un passo dalla final four, mercoledì c'è la Bosnia.