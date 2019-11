"Una Nazionale realista". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sugli azzurri. Il sorteggio del 30 novembre per l’Europeo 2020 può accontentare l’Italia, ansiosa di confrontarsi con i migliori: Francia e Portogallo non sono teste di serie e possono finire nel girone degli azzurri. «Vogliamo confrontarci con i più forti per capire a che punto siamo — dice Jorginho — . Dopo il Mondiale perso volevamo sparire e adesso invece siamo qui».