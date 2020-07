Corriere della Sera: "Urgenza stadi, hanno le rughe; il piano anti-burocrazia della A"

vedi letture

"Urgenza stadi, hanno le rughe; il piano anti-burocrazia della A". All'interno delle pagine del Corriere della Sera si può leggere anche della situazione legata agli stadi italiani: "Impianti vecchi, sul tavolo della Lega pronti investimenti per 2,5 miliardi. Da molto più tempo a Roma e a Firenze si parla di nuovi stadi: castelli di parole e montagne di carta. Non solo lì. Negli ultimi vent’anni solo tre squadre di serie A hanno edificato nuove «case» (Juve, Sassuolo e Udinese, l’Atalanta ha avviato i lavori) contro 11 in Germania e 6 in Inghilterra".