Corriere della Sera: "Var unico e chiarezza. Gli arbitri cambiano per sbagliare di meno"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola nella sua sezione sportiva: "Var unico e chiarezza. Gli arbitri cambiano per sbagliare di meno". Dopo un weekend di tante polemiche, spesso però su decisioni arbitrali corrette, cresce la necessità da parte degli arbitri di far conoscere all’esterno le motivazioni delle loro decisioni, ammettendo anche gli eventuali errori. La svolta dovrebbe avvenire dalla prossima stagione. E la chiave sarebbe la sala Var in fase di costruzione a Coverciano (costa molto, i lavori dovrebbero riprendere a gennaio, gli arbitri la attendono con ansia). È lì, da remoto, che verranno analizzate le partite, in contatto diretto con l’arbitro sul campo: una soluzione già adottata in gran parte d’Europa. Ed è sempre lì, alla fine di ogni giornata, che i rappresentanti degli arbitri vorrebbero spiegare le ragioni per le quali sono state prese determinate decisioni, quali sono giuste e quali sbagliate: un bisogno di chiarezza ritenuto ormai indifferibile.