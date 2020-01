"Vidal, è rottura col Barcellona ma ora c’è anche lo United": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Spazio non solo al calcio giocato ma anche al mercato dell'Inter. Il centrocampista rimane un obiettivo dei nerazzurri per gennaio. Il giocatore è irritato con il Barcellona e cerca di andare via. L'Inter c'è ma ora si è inserito anche il Manchester United.