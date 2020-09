Corriere della Sera: "Vidal rinuncia ai premi per correre da Conte"

"Vidal rinuncia ai premi per correre da Conte", titola quest'oggi il Corriere della Sera. Questione di giorni, anzi di ore, e Arturo Vidal sarà un giocatore dell’Inter. Ottenere il via libera dal Barcellona, per il cileno, è stato più complicato del previsto, perché il club azulgrana ha fatto resistenza sia sulla buonuscita, sia — addirittura — sui premi non ancora pagati al giocatore (2,5 milioni). Alla fine, per diventare nerazzurro, Vidal ha deciso di lasciare al Barça l’ultimo anno di ingaggio, pari a 6 milioni netti (il contratto sarebbe scaduto nel 2021). Il centrocampista firmerà con l’Inter un contratto biennale alla stessa cifra, con opzione per la terza stagione.