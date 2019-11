Corriere della Sera: "Vincono Inter e Juve. Milan-Napoli, pari inutile"

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Corriere della Sera dedica spazio anche al calcio in prima pagina, nel solito boxino in taglio alto. Sotto la testata ci si sofferma sugli anticipi del sabato: la Juventus che batte l'Atalanta in trasferta, proprio come l'Inter fa con il Torino all'Olimpico, mentre il pareggio di giornata riguarda Milan e Napoli. Il quotidiano titola così: "Vincono Inter e Juve. Un pari 'inutile' tra Milan e Napoli.