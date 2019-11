© foto di Pierpaolo Matrone

Sabato da big per la Serie A, che nella giornata di ieri ha mandato in campo le principali forze del campionato. Prima Roma-Napoli, poi l'Inter e infine la Juventus nel derby. Le emozioni non sono di certo mancate, tant'è che il calcio trova spazio anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, che in taglio alto titola: "Vittoria per Juve e Inter. La Roma batte il Napoli".