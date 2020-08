Corriere della Sera: "Vola EuroInter"

"Vola EuroInter", titola il Corriere della Sera in apertura di sezione sportiva. Dieci anni dopo il Triplete l’Inter torna a conquistare una semifinale di una coppa europea. I nerazzurri si sbarazzano dei tedeschi del Bayer Leverkusen e ora si candidano davvero alla vittoria dell’Europa League. Sulla strada per la finale di Colonia resta da superare una tra Shakhtar e Basilea, non ostacoli insormontabili. Antonio Conte può gioire non solo per il risultato, ma per la forza di una squadra cresciuta e aggrappata al totem Lukaku. Il belga è straripante, per le 31 reti segnate in stagione e per la capacità di trascinarsi dietro la squadra, infondere fiducia, essere un costante punto di riferimento.