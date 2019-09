L'apertura del Corriere della Sera-Milano è dedicata alla questione nuovo stadio. Il sindaco di Milano Beppe Sala indica la strada giusta per poter iniziare a capire come muoversi per quanto riguarda il nuovo impianto cittadino che ospiterà le gare di Milan e Inter. "Sul dossier del «Meazza bis» i club non solo devono fare in fretta, - si legge all'interno del pezzo - ma soprattutto devono essere «aperti» e «trasparenti»".