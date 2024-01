Corriere della Sera-Roma: "Lazio, l'assalto a Udine per risalire. Dubbio Isaksen-Anderson"

Ultima sfida del girone di andata per la Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri saranno impegnati oggi sul campo dell'Udinese. Obiettivo della squadra di Maurizio Sarri trovare i punti necessari a dare la giusta spinta in vista del derby di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Roma. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Lazio, l'assalto a Udine per risalire. Isaksen-Anderson il grande dubbio".

La probabile formazione

Sarri ritrova Romagnoli, ma in difesa a Udine il tecnico dovrebbe confermare la coppia Gila-Patric, mentre a destra torna Lazzari dall’infortunio: Marusic dovrebbe giocare a sinistra. A centrocampo ballottaggio Kamada-Vecino per completare il terzetto con Guendouzi e Rovella. Davanti Isaksen per Felipe Anderson, con Castellanos al centro e Zaccagni a sinistra. Immobile e Luis Alberto sono sulla via del recupero ma non saranno disponibili domenica.