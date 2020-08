Corriere della Sport in taglio alto: "Juve a Pirlo"

vedi letture

"Juve a Pirlo". Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport, nello spazio dedicato all'avvicendamento avvenuto sulla panchina della Juventus. Da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo, con l'ormai ex allenatore bianconero - si legge - non è mai sbocciato il feeling e da questo la decisione della promozione del Maestro, alla prima esperienza in panchina.