© foto di Pierpaolo Matrone

"Bacialo ancora". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che mette in copertina Lorenzo Insigne e ovviamente fa riferimento all'ultimo gesto di gioia del capitano azzurro, che dopo la rete col Salisburgo è corso da Ancelotti per abbracciarlo e baciarlo. Il capitano partenopeo può portare la sua squadra a -4 dalla Juventus di Sarri: sarebbe un altro motivo per far festa con Carletto.