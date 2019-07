Corriere dello Sport-Campania in taglio alto: "Napoli, c'è Lovera"

© foto di Pierpaolo Matrone

C'è ovviamente gran spazio dedicato al Napoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Campania. Oltre al possibile affare-Icardi, in taglio alto si parla di un nome nuovo che Cristiano Giuntoli ha praticamente in pugno. Si tratta di Maximiliano Lovera, ala del Rosario Central di appena 20 anni. La trattativa è alla svolta dopo la scoperta di Giuntoli e l'ok di Ancelotti. "Napoli, c'è Lovera", è il titolo del quotidiano, che ricorda che il giocatore ha incantato, tra le altre cose, in Copa Libertadores.