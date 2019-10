Corriere dello Sport-Campania lancia Mertens: "Napoletano come voi"

© foto di Pierpaolo Matrone

"Napoletano come voi". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Campania, che in primo piano si sofferma sul Napoli e su Dries Mertens, che in un'intervista rilasciato alla Lega Serie A dice di sentirsi davvero napoletano. A un gol da Maradona, il belga bussa alla porta della storia azzurra e contro il Torino, una delle sue vittime preferite, vuole stupire ancora.