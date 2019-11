© foto di Pierpaolo Matrone

"S'è spento". E' questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Campania, che racconta di un declino da parte del Napoli, certificato dalla sconfitta contro la Roma, la terza in campionato per la banda Ancelotti. Non basta il quinto gol di Milik per rimontare i giallorossi.