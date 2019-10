Corriere dello Sport-Campania titola: "Lozano riaccende il Napoli"

© foto di Pierpaolo Matrone

"Lozano riaccende il Napoli". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport-Campania dedica al Napoli in prima pagina. L'attaccante messicano è stato protagonista assoluto in nazionale, con un gol, due assist e un rigore sbagliato contro le Bermuda. Ancelotti punterà su di lui, anche se contro l'Hellas potrebbe essere costretto a farne a meno per la trasferta massacrante affrontate dal Chucky.