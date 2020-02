vedi letture

Corriere dello Sport (ed. Bologna): "Riprendiamoci il Dall'Ara"

"Riprendiamoci il Dall'Ara": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport (ed. Bologna). Contro l'Udinese, mai battuti dal Bologna di Sinisa Mihajlovic, vera e propria bestia nera per il tecnico serbo, va ripresa la marcia interrotta contro il Genoa. Rossoblù però in piena emergenza: out in 9, sono ben 8 i Primavera convocati.