© foto di Alessio Del Lungo

Il Corriere dello Sport (ed. Campania) in edicola questa mattina dedica spazio all'Italia nell'apertura della prima pagina con questo titolo: "Il coraggio del Mancio". Le 10 vittorie di fila, i 52 giocatori utilizzati, un Paese tornato ad amare la Nazionale: ecco come il tecnico - si legge - ha cancellato la vergogna "mondiale".