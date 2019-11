© foto di Alessio Del Lungo

Il Corriere dello Sport (ed. Campania) in edicola questa mattina apre con un titolo sul Napoli: "ADL si muove". Per respingere - si legge - l'assalto di Real Madrid e Barcellona, gli azzurri vogliono prolungare il contratto di Fabian Ruiz, inserendo una maxi clausola di 180 milioni. Anche con Zielinski e Milik si tratta il rinnovo con indennizzo: il piano per blindare i gioielli.