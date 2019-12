© foto di Alessio Del Lungo

"Vantaggio Lobotka". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Campania) questa mattina sul Napoli. Gli azzurri rilanciano: in prima fila c'è il regista del Celta Vigo. Trattativa per lo slovacco: si lavora al prestito con obbligo di riscatto, ma il club di Vigo chiede 25 milioni. Piace anche Danilo Pereira del Porto. Idea Ferreira Carrasco per la fascia.