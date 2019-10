© foto di Alessio Del Lungo

Il Corriere dello Sport (ed. Campania) dedica questa mattina l'apertura della sua prima pagina allo 0-0 del Napoli in casa del Genk con queste parole: "Il pari è un caso". Errori e tensioni in Belgio per gli azzurri. Un palo di Callejon e due traverse di Milik, Meret fa la differenza. Insigne finisce in tribuna, Ancelotti spiega così la scelta: "L'ho visto poco brillante in allenamento".