Corriere dello Sport (ed. Lazio), Carles Perez: "Roma, non ti pentirai di avermi preso"

Il Corriere dello Sport (ed. Roma) nella sua edizione odierna dedica in prima pagina uno spazio ai giallorossi nel taglio laterale con le parole di Carles Perez: "Roma, non ti pentirai di avermi preso". Il giovane spagnolo è già rimpianto dal Barcellona: "Contento che Fonseca creda in me". Intanto Trigoria - si legge - prepara la riapertura: rosa scaglionata.