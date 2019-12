Corriere dello Sport (ed. Lazio): "Roma dura l'ex"

© foto di Alessio Del Lungo

"Roma dura l'ex". Questo il titolo che il Corriere dello Sport (ed. Lazio) in edicola questa mattina dedica in apertura in prima pagina sui giallorossi. Ore 20:45, anticipo a Firenze: Fonseca vuole consolidare il quarto posto, Montella rischia: "Spero di mangiare panettone". Chiesa tradito dalla caviglia destra: non convocato.