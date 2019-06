Corriere dello Sport (ed. Lazio), Roma: "Manolas via c'è Diawara"

© foto di Alessio Del Lungo

"Manolas via c'è Diawara". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio) in edicola questa mattina su giallorossi ed azzurri. Pallotta accetta lo scambio e va all'incasso. Il centrale greco - si legge - al Napoli per 36 milioni, il centrocampista della Guinea ne costerà invece 20. E per sbloccare Dzeko all'Inter la Roma ha chiesto il terzino D'Ambrosio.