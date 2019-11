© foto di Alessio Del Lungo

"Inzaghilandia". Questo il titolo che utilizza il Corriere dello Sport (ed. Lazio) in prima pagina questa mattina. La squadra biancoceleste gioca sempre in verticale e cerca la profondità per esaltare la velocità di Immobile e Correa: è grande spettacolo sulla scia di Klopp. Il terzo posto - si legge - è arrivato con i gol e con gli assist di Luis Alberto.