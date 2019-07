Corriere dello Sport (ed. Lazio) sulla Roma: "Vieni avanti Baldini"

"Vieni avanti, Baldini". Questo il titolo di apertura che utilizza il Corriere dello Sport (ed. Lazio) in edicola questa mattina sulla Roma. Il consulente di Pallotta, ovvero chi decide realmente tra i giallorossi, a Londra per chiudere la trattativa con il Tottenham: c'è già l'ok di Alderweireld. Intanto Fred, centrocampista del Manchester United ed ex Shakhtar Donetsk, chiama Fonseca.