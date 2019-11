© foto di Alessio Del Lungo

"Tucu alla Kakà". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio) in edicola questa mattina sui biancocelesti. Correa prepara un futuro da leader: "Quella che stiamo ammirando è una grande Lazio e andrà in Champions. Mi ispiro al brasiliano anche se adesso gioco in zona più offensiva. Voglio fare tanti gol aiutato dai miei tifosi: sono stati speciali dopo il rigore di Bologna".