© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione napoletana del Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Quando finisce un amore". Il riferimento è all'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. La delusione dei tifosi partenopei, che di Sarri avevano fatto un simbolo, è palpabile, tanto che a Bagnoli è stata rimossa la targa in suo onore. Sui social, la notizia della sua firma divide i tifosi.