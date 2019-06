© foto di Pietro Lazzerini

"Distrutti": assai esplicativo il titolo dell'edizione romana del Corriere dello Sport, riferito all'addio di Francesco Totti alla Roma, anche in veste di dirigente. Il saluto si consumerà in diretta tv alle ore 14. E' il giorno più triste, la fine di un amore durato trent'anni: curiosamente, proprio lo stesso giorno dell'ultimo scudetto della Roma, conquistato esattamente diciotto anni fa.

Inzaghi rifà la Lazio - Ritorno dalle vacanze per Simone Inzaghi, pronto per ricominciare e per programmare la prossima stagione, ancora sulla panchina della Lazio. Intanto sono in arrivo i rinforzi: il primo sarà lo spagnolo Jony.

Eurochiesa da impazzire - Inizio alla grande per l'Italia Under 21 negli Europei di categoria, con un 3-1 in rimonta alla Spagna. Protagonista assoluto Federico Chiesa con una doppietta, di Pellegrini su rigore la terza rete.