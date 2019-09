"Lazio, scossa Ciro". Spazio alla Lazio sulle pagine del Corriere dello Sport edizione Roma e in particolare in prima pagina. La doppia sconfitta in campionato e in Europa ha lasciato il segno in casa biancoceleste. Domani sera all'Olimpico arriva il Parma, molto pericoloso in trasferta. Inzaghi si affida a Ciro Immobile e a Luis Alberto per tornare alla vittoria e ritrovare il sorriso.