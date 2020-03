Corriere dello Sport (ed. Roma) sui biancocelesti: "Inzaghi carica la Lazio"

Il Corriere dello Sport (ed. Roma) nella sua edizione odierna dedica immediatamente sotto la parte centrale uno spazio in prima pagina ai biancocelesti con il titolo seguente: "Inzaghi carica la Lazio". Il tecnico - si legge - in contatto costante con tutti i suoi giocatori non vuole buttare via quanto di buono fatto finora: "Facciamoci trovare pronti".