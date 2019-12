© foto di Alessio Del Lungo

"Pazzi di Lazio". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio) in edicola questa mattina sui biancocelesti. Delirio a Formello, in diecimila per la festa. La squadra ha portato in campo la Supercoppa scatenando la gioia dei tifosi biancocelesti. Un'ovazione per Lulic e l'emozione di Radu. In vista di Brescia c'è allarme per Cataldi.