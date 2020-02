© foto di Alessio Del Lungo

"Ci crede!". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio) sui biancocelesti in prima pagina questa mattina. Inzaghi pronto a sfidare Sarri e Conte con una squadra sempre più bella. Il tecnico ha un vantaggio: deve giocare "solo" 15 partite e non ha più gli impegni di Coppa. Luis Alberto l'uomo decisivo, domenica lo scontro diretto con i nerazzurri reduci da un'impresa. Sarri in crisi: è rimasto solo.