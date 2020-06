Corriere dello Sport (ed. Stadio): "Bologna, l'Europa per avere Ibra"

vedi letture

"Bologna, l'Europa per avere Ibra" scrive il Corriere dello Sport (ed. Stadio). I rossoblù sognano il colpo Zlatan Ibrahimovic. Mihajlovic pensa ad un doppio sgambetto al Milan, sua ex squadra: portar via ai rossoneri la qualificazione europea e poi anche lo svedese. Mai come ora il tecnico del Bologna sente possibile la scalata al settimo posto che garantirebbe le Coppe.