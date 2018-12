"Mancate solo voi". Apre così il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna in vista degli impegni di Napoli e Inter, che questa sera giocheranno contro Liverpool e PSV. Agli azzurri basta il pari per conquistare gli ottavi di Champions League, mentre i nerazzurri devono battere gli olandesi e sperare che il Tottenham non vinca contro il Barcellona. Juventus e Roma, in campo domani, sono già qualificate agli ottavi.